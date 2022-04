Jean-François CAZARD

Aprés 11 années d'expérience en Production, Organisation Industielle et projets associés chez un équipementier automobile de rang 1 puis dans l'industrie des instruments d'écritures (stylos moyen et haut de gamme) dont :



4 années en tant que responsable d'unités de production dans différents secteurs.



7 années en tant que responsable Méthodes et Organisation Industrielle ou chef de projets dans des structures matricielles.



J'occupe la fonction de Directeur S&OP (Demand Planning et Coordination Supply Chain) depuis Octobre 2005 en élargissant progressivement les périmètres géographique et produits.



J'anime à ce titre le process S&OP sur mon périmètre, en intégrant toutes les fonctions impliquées (Supply Chain au sens large, Marketing, Commercial et Finance). Cela permet une vision globale de l'entreprise et de participer aux différents enjeux strategiques.



N'hesitez pas à me contacter pour échanger sur ces sujets.



Mes compétences :

Supply Chain

Lean Manufacturing

Industrialisation

Management

Kaizen

Organisation

ERP

Production