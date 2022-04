Jean-François CERF

Possédant une solide expérience dans le champ de l’éducation spécialisée, notamment celui de la déficience intellectuelle et troubles associés, j’ai souvent été amené à être le garant de projets précurseurs de changements nécessaires auprès des équipes dans un contexte de redressement de l’organisation, de la motivation des équipes, ou encore du niveau de service auprès de la Personne accueillie.



Personne créative, dynamique et énergique, dotée d’un sens de l’organisation, de coaching, je suis reconnu pour mon leadership et mes capacités d’adaptation.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Gestion des compétences

Gestion financière et comptable

Informatique

Gestion des conflits

Réglementation et législation: droit du travail,

Sécurité au Travail

Gestion du stress