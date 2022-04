Jean-François CHADEYRON

Je suis le gérant de la SARL PC-HS. La société, basée à Brive La Gaillarde, intervient dans tout le Limousin et possède 3 grandes compétences autour d'Internet:



- Le dépannage informatique couvrant les problèmes matériels ou logiciels. Nous intervenons dans le Limousin dans la journée. Nous proposons aussi des contrats de maintenance adaptés à la taille de votre société.



- Le conseil aux PME : nous vous conseillons afin d'équiper les PME avec les meilleurs outils informatiques vous permettant de gagner en efficacité (agendas partagés, vidéoconférence, solutions de mobilité...)



- Les points Wifi : Hôtels, Restaurants, Campings ou encore Logis de France, nous proposons une solution légale et sécurisée pour offrir un point Internet Wifi pour votre établissement. Demandez nous un devis gratuit. Nous sommes partenaire des Logis de France de haute-Vienne et de Corrèze dans le cadre de cette opération.



