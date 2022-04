Jean-François CHAILLOU

Entrepreneur depuis plus de 20 ans, et passionné par le monde de l'entreprise, je suis en veille sur des créations ou reprises d'entreprises à proximité de la côte vendéenne. Si vous êtes à la recherche d'un partenaire ou associé,n'hésitez pas à me contacter.

Je propose également des missions de conseils pour accompagner les dirigeants dans leur stratégie, et optimiser la rentabilité de leur entreprise. Je suis à votre disposition pour échanger sur vos besoins (06 74 52 66 79). Possibilité de rémunération au résultat.



Mes compétences :

Gestion

Expertise

Négociation

Conduite de projet