Laetitia RONDEAU JOSSET

Riche d'une expérience de 25 ans dans le domaine commercial et dans la grande distribution, j'ai acquis un solide savoir faire et suis aguerrie aux exigences de ce métier.

Totalement autonome en ce qui concerne la relation commerciale, la commande, le suivi des clients et l'accomplissement du chiffre d'affaires, je suis prête à relever de nouveaux défis et mettre mon expérience à votre service.

Je présente l'avantage d'être éprouvée aux contraintes liées à un poste nécessitant des déplacements ou un éloignement de mon domicile.



Mes compétences :

Informer, former et convaincre

Organisée, réactive et humaine

Sens de l'écoute, d'analyse et force de propositio