Patrice GANDON

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Je suis fortement impliqué, en recherche active d'un poste dans le domaine commercial. Je suis à l'écoute d'opportunités et d'entreprises qui recherchent un homme enthousiaste ( qui inspire et qui éclaire ) avec de d'expérience.

Les missions en entreprise m’ont permis d’acquérir des qualités professionnelles indispensables aujourd’hui telles que ma mon opiniâtreté, ma rigueur, ma résistance à la pression, ma capacité d’adaptabilité et de performer avec L’ensemble des clients, tels que les points de ventes et centrales Française de la grande distribution.



J’ai une expérience de plus de 27 ans dans la vente, dont 10 ans dans la négociation nationale, j’ai une faculté à développer les résultats et installer durablement des relations de confiance avec les équipes et les clients.



Mes compétences :

Formation Management

Prospection commerciale

Fidélisation client

Resistance à la pression et capacité d'adaptabilit

Grande experience dans le domaine commercial