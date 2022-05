Patrice GANDON

Après une carrière de 19 ans dans la marine nationale spécialité Fusiliers-Marins Commandos , je me suis dirigé vers les métiers du transport routier .



J'ai passé 5 ans chez Jet service / TNT comme superviseur de trafic (responsable relais de ramassages et d'expéditions ) .



De septembre 2001 à novembre 2009 , j'ai occupé le poste de responsable d'exploitation (de deux agences pendant une période de plus d'un an )chez DHL Express



J'occupe actuellement un poste de responsable de production chez Calberson .



je suis avant tout un homme de terrain , j'ai un goût prononcé pour le management .



Mes compétences :

Autonomie

depassement de soi

Dynamisme

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Expertise technique

gout du challenge

Initiative

Rigueur

Technique