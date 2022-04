Jean-François CHAMPION

Intervenant en gestion, organisation et administration des structures de l'économie sociale et solidaire, associations, SCOP, SCIC... Audit juridique, organisation et gestion financière. Ancien cadre administratif, chargé de la direction financière et ressources humaines puis gérant de société coopérative de production. J'enseigne, à présent, en tant que vacataire, l'économie sociale pour des BTS au près du CNAM d'Angers



Mes compétences :

Gestion

Économie

Économie sociale

Histoire