Jean-François CHANGEUR

Avocat associé au sein d'une structure consituée de 6 avocats et deux clercs d'avocats (la SCP CMCP), à la disposition des particuliers et des professionnels.

Basé sur 6 sites répartis sur le département de la charente et PARIS (angoulême, cognac, barbezieux, ruffec et aigre et PARIS, 64 Rue de MIROSMESNIL), je suis avocat depuis 1997 et associé au sein de la SCP CMCP depuis 2000.

J'ai obtenu la spécialisation en droit pénal en 2005.

Le droit pénal routier est ma matière de prédilection



Mes compétences :

Droit

Droit pénal

Droit routier