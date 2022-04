Jean François CHAPUIS

WWWW.JEANFRANCOISCHAPUIS.COM

PHOTOGRAPHE PUBLICITAIRE. BASE IDF . STUDIO MOBILE TOUTES DESTINATIONS.

DOMAINES DE COMPETENCES: Architecture, Entreprises,Institutions et Industrie. Agences de Publicité.

REALISATIONS DE PHOTOS DESTINEES: catalogues, brochures, calendriers, rapport d'activité, agendas

cartes postales, expositions internes, PLV, support DVD, WEB,

Annonce Presse, Edition, Packaging, Affichages, Magazines.

COMPETENCES TECHNIQUES: Maîtrise des appareils de prise de vue argentique et numérique, 35M/M

Moyen format, chambre SINAR et du matériel lumière "continue" et

électronique.

FORMATION : Bac littéraire, Etude d'Architecture, Assistant Photographe, Photographe.

EXPOSITION: Cinq à ce jour.





Mes compétences :

STUDIO FIXE ET MOBILE

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE