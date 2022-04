Jean-François CHARUEL

Bonjour,



Merci de lire le profil d'un memdre Viadeo à la recherche active d'un nouveau challenge:

- Un besoin de contact, qui me donne le goût de l’autre,donc commerçant;

- un optimiste communicatif qui facilite l’ascendant, donc manager;

- et la rigueur de gestion, donc responsable total d'un CEG;

expliquent mes diverses réussites, comme mes échecs; lesquels me confèrent une certaine expérience dans le commerce d'aujourd'hui, qui doit forcément intéresser une Sté de la grande distribution.

Fidélité, honnêteté, esprit d’entreprise et opiniâtreté.

Me contacter ? schpounss@yahoo.fr - mobile: 06 63 29 00 57.



Mes compétences :

Achats

Exploitation informatique

Formation

Informatique

Marketing

Marketing achats

Ténacité