Jean-François MESSIER

Vendeur, Consultant, Conférencier, expert en vente | management des ventes | social selling,

Auteur et Coauteur de plusieurs programmes de formation en vente et management,

Coauteur et enseignant sur le programme Executive "Direction commerciale" de l’ESCP Europe,

Expert APM -Association Progrès du Management - sur les sujets du social selling et de l'optimisation des résultats.

★ J'ai formé plus de 7 000 commerciaux et dirigeants, à la vente et au management.

★ À la direction des nouvelles technologies du leader mondial de la formation commerciale, j'ai parcouru 25 pays pendant 8 ans, pour implémenter le meilleur de la technologie au développement commercial.

★ J'ai accompagné plus de 500 entreprises de toutes tailles dans le développement de leur CA: les plus grosses font partie du CAC 40, la plus petite a moins de 20 salariés.



A vrai dire je n'utilise pas Viadéo régulièrement, n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn: https://fr.linkedin.com/in/jfmessier



Je partage aussi gratuitement beaucoup de techniques sur mes blogs http://presentations-de-vente.com/ et http://mysocialselling.com/



Mes compétences :

Vente

Blogs

Elearning

Conseil

Management

Commerce