François VALLIERE

Mes expériences commerciales successives au sein de grands groupes internationaux ( Sara Lee, Henkel, Volvic, Quaker Oats ) dans l'univers de la grande consommation ( FMCG ) m'ont permis de développer une véritable expertise commerciale et marketing opérationnel sur le marché français et à l'international.

En tant que Directeur Commercial pour Sara Lee pendant 7 années j'ai contribué avec succés au développement de la filiale française dans un poste de Management exigeant et de haut niveau.

Depuis 2012, en tant que Consultant Mercuri International Business Partner, je mets mes compétences et professionalisme au service des entreprises qui veulent réussir .



Mes compétences :

Grande consommation

Key account manager

Business development

Trade marketing

Politique commerciale tarifaire et promotionn

Négociation commerciale

Team leader

P&L management

Vente