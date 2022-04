Jean-François CHARUEL

Acquérir les compétences d’une compétitivité durable.

Valessentia procure des gains rapides, intenses, durables et personnalisés, en maîtrisant les risques liés aux changements culturels et organisationnels.



L'expertise de notre équipe dans la conduite du changement permet l'atteinte des cibles visées, et assure la mobilisation des équipes pour piloter dans la continuité la montée des performances.



Valessentia aide les entreprises performantes à devenir leader et les entreprises en difficultés à se rétablir.



Mes compétences :

Lean

Management

Conseil

Développement produit

TRIZ