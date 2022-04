Jean François CHATEL

Ingénieur électronicien au début de ma carrière, j'ai basculé très rapidement dans le commercial puis j'ai créé en 1979 mon entreprise (un B.E.T de 60 personnes). Après 10ans j'ai dû arréter l'activité de ma société. Profession libérale, pendant cette période je solde les fins d'étude de mon entreprise puis je m'oriente dans l'expertise dommages ouvrages près des compagnies d'assurance en binôme avec un expert judiciaire.

Montée en puissance de mon investissement dans le monde du BTP, Maitre d'oeuvre d'exécution, OPC puis en 2002 CSPS niveau 1 en conception et réalisation.

Suite à un problème de santé, je me trouve dans l'obligation de cesser mon activité.

Maintenant je suis Directeur Général de SATEEC entreprise indépendante évoluant dans le coaching, l'aide à la décision et travaillant en partenariat avec Needtoo, de plus nous sommes maintenant responsable de la création des NeedboOx.

Et je suis revenu à mes premiers amours (le bâtiment)après un passage dans la création de sites! Passionnant! Chef de projet dans le B.T.P j'ai en charge la coordination et le pilotage de chantiers ainsi que l'organisation, (O.P.C). Qui ose dire que les français ne peuvent pas se remettre en cause...?



Mes compétences :

Breton