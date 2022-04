Jean François CHATELAIN

L'activité de Marbeida Consulting consiste à intéresser des entreprises françaises au marché économique marocain. Un panel important et non exhaustif de missions peut lui être proposé comme l'accompagnement dans le cadre de tourisme d'affaires, la représentation et l'intermédiation auprès des différents contacts économiques, l'installation d'une structure marocaine (toutes les démarches s'y attachant), la réception et la maintenance des cadres techniciens détachés par les entreprises françaises au Maroc.....

Nous sommes prêt à étudier tous vos besoins dans ce pays.