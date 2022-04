Jean-François CHAPELAIN

Je désire à ce jour orienter ma carrière, et intégrer une organisation de notoriété afin de continuer à progresser et élargir mes connaissances. C’est la raison pour laquelle je souhaite mettre à votre disposition mon expérience, mes qualités et compétences.

Doté d’un bon sens de la coordination, organisé, rigoureux et dynamique, je fais preuve d’un sens du contact facile. Lors de mes différentes expériences, j’ai pu mettre en œuvre mon sens de l’organisation et mes compétences de responsable sur différentes fonctions.

Je suis ouvert à tout type de collaboration.

Je serais heureux d’apporter de plus amples détails lors d’un échange.



Mes compétences :

Bureautique/informatique (excel,word,open office,l

Rédaction

Encadrement

Esprit d'initiative

Gestion des stocks

Esprit d'équipe

Polyvalent

Organisation

Disponible

Rigueur

Gestion administrative

Management