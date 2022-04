Jean-François CHAUDET

Sociable et souriant j'aspire a devenir un développeur frontend et backend multitâches .

Je suis également un bidouilleur polyvalent a mes heures perdues, j'aime la complexité et la nouveauté.



Mes compétences :

Utilisation Linux (Ubuntu, debian)

Language Javascript/AJAX

Language PHP/mysql

CMS Joomla

Arduino

CMS Prestashop

Récupération de données sur disque dur

Langage HTMP5/CSS3

FileZilla

SSH

Adobe Photoshop Illustrator Indesign

CMS Wordpress