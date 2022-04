Jean-François CLOAREC

Actuellement chef de la Mission des Délégué Territoriaux :



- Responsabilité de la relation avec les territoires (Collectivités, Elus ...),

- Gestion du portefeuille Grands Comptes : 100 clients - 50 M€ CA,

- Développement d'activités,

- Management de 4 délégués territoriaux + 1 assistante



Je suis très intéressé par le management, l'animation et le pilotage de projet de développement, l'innovation, le développement économique et l'aménagement du territoire. Polyvalent et adaptable, je souhaite rester dans la région Marseillaise.



Mes compétences :

Commerciale