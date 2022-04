Jean-Francois COMBEAU

Jean-François Combeau, Senior Manager de la BU Cyber Risk & Security du Cabinet de Conseil Beijaflore.

J’ai plus de 15 ans d’expérience en sécurité, architecture et management des SI sur des contextes clients variés (Banque, Assurance et Industrie).



Je vous propose d’illustrer mon expérience acquise par quelques exemples :

- Manager de centre de services sécurité (Analyse de risque et expertise sécurité) depuis 1 an,

- Auditeur techique de Systèmes d'Information,

- Management de transition pendant plus de 2 ans,

- Assistance à RSSI pendant 2 ans (accompagnment mise en oeuvre de processus de Patch Management, revue de contrôles SOX, Instruction de demande d'ouverture de firewall, revue de comptes)

- Management de la production pendant 5 années (architecture systèmes, Administration et conduite de projets techniques)



De plus, j'accompagne le développement du Cabinet Beijaflore auprès de ses clients à travers des activités de développement business en support des équipes commerciales.



Mes compétences :

Architecture informatique

Management de transition

Management d'équipe

Audit technique

Sécurité des systèmes d'information

Analyse de risque 27005

Management de projets

Élaboration et suivi de plan de remédiation

Architecture SI

Conseil