Jean-François COMMAILLE

Après avoir structuré et piloté le département eau et environnement, et occupé en parallèle le poste de chef du service traitement des eaux, au sein de mon ancien bureau d'étude, je suis rentré au sein de SCE en tant que directeur adjoint du département eau (environ 50 personnes). Le département eau développe des compétences dans les domaines de la gestion intégrée de la ressource en eau, de l'agro-environnement, de l'hydraulique fluviale (y compris hydrobiologie, hydromorphologie), de l'hydraulique urbaine, et du traitement des eaux et des sous-produits, en france et à l'international. Les missions concernent les études mais aussi l'ingénierie.

Au fil des années, le développement de SCE a engendré la necessité de structurer des pôles de compétences plus nombreux, y compris en Eau et j'ai ainsi pris en parallèle la responsabilité du pôle traitement des eaux, que j'ai renforcé au fil des années.

Un nouveau responsable de pôle a été nommé après quelques années pour poursuivre le développement.

Au regard de ce développement, un niveau supplémentaire transversal a été arrêté au sein de SCE: celui de responsable d'activité. J'ai donc eu en charge en sus de la co-direction de département, l'activité "traitement" englobant l'ensemble des eaux et des sous-produits (boues, graisses, sables,..).

Une réflexion stratégique ayant été menée au sein du Groupe SCE en 2011-2012, il a été décidé entres autres de modifier notre organisation interne. J'ai donc pris la direction de l'Activité Infrastructures d'Eau et d'Assainissement depuis le 1er Janvier 2013, activité regroupant l'Hydraulique Urbaine et le Process (Traitement eaux et sous-produits de l'épuration), tant en Etude qu'en Maitrise d'Oeuvre, et ce au niveau national voir international.

J'ai par ailleurs depuis de nombreuses années participer au développement international et ai réalisé différentes missions en roumanie, en arménie, en chine, en algérie et au yémen.



Mes compétences :

Management d'équipe

Hydraulique urbaine

Traitement des eaux

Maitrise d'oeuvre