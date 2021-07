Bonjour,



Tout d'abord, merci de consulter mon profil,



Je travaille pour le Groupe ATALIAN qui est un leader indépendant des services externalisés.

Nous sommes une société familiale Française de plus de 70 ans et, à ce jour, un acteur majeur du service global pour les entreprises et les collectivités. ATALIAN c’est avant tout une histoire d’homme, voir même de famille, ce qui nous permet d'être réactif et proactif envers nos clients.



Notre métier principal, c’est la mise en propreté des locaux et au fur et à mesure des années, suite à la demande de nos clients, notre offre de service s'est articulée autour de plusieurs expertises, qui nous sont propres et qui apportent le savoir-faire sur le facility management en passant par :

- La mise en propreté des locaux

- La sécurité

- L’accueil

- Les espaces verts

- Le multitechnique

...

Je suis en mesure de vous accompagner sur vos projets de mise en propreté des locaux ou autres avec l'appuie d'experts métier par segment de marché (Industrie Agro Alimentaire, Industrie, Ultra Propreté, Santé, Grande Distribution, Tertiaire ...) ainsi que nos équipes et implantations locales.



Restant à votre disposition pour échanger sur vos éventuels projets...



Jean-François CORVISIER

06.70.74.48.81

jeanfrancois.corvisier@atalianworld.com