Vincent DELOCHE

Fondamentalement Marketing stratégique et marketing opérationnel



Passionné par les entreprises de réseau, j'ai orienté toutes mes expériences sur la voie du point de vente.



Pragmatique, j'ai d'abord souhaité évoluer dans différentes enseignes pour acquérir sens de l'organisation et méthodologie. Ensuite, je me suis dirigé vers un double domaine qui me tient à coeur : la distribution et la restauration au travers de mes 3 derniers employeurs : Casino Groupe, McDonald's France, Elior.



J'attache une attention particulière aux rencontres, à l'écoute, aux partages d'expérience avec le terrain et ceux qui le font vivre.



Mes compétences :

Force de conviction

Méthodique

Pragmatique

Relationnel

sens du relationnel