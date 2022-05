Marie DAVILA

Diplômée d’un DESS de Psychologie clinique et d’un DESS de Marketing, j’ai exercé diverses fonctions marketing pendant plus de vingt ans au sein de PME, de grands groupes multinationaux et d’agences conseil.

En 2009, passionnée par les Ressources Humaines et afin d’exprimer pleinement mon relationnel, j’ai fait le choix de réorienter ma carrière vers le métier de l’accompagnement professionnel. Titulaire d’un diplôme universitaire « Bilan de Compétences, VAE et Gestion de carrières », j’interviens sur des bilans de compétences, de l'accompagnement VAE et des entretiens professionnels.



Mes compétences :

Accompagnement

Bilan de compétences

Mobilité

Mobilité professionnelle

Ressources humaines