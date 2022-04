Jean-François COTTEL

Plus de vingt années dans les fonctions de responsable administratif et financier dans une grande société de travaux publics à travers divers pays d’Afrique de l’Ouest m’ont permis d’accumuler une expérience diversifiée.

Je serais très heureux de mettre à la disposition de toute entreprise intéressée cette expérience durant laquelle deux atouts se sont constamment confirmés :

 Sens éprouvé de l’organisation attesté par des expériences comme :

o Constitution et convoyage d’un train de 22 wagons-plateaux pour le transport d’un parc complet de matériels TP entre Dakar et Bamako fin 1992, le tout sans assistance extérieure

o Mise en place de l’agence COLAS du Burkina Faso à l’occasion de son redémarrage en 1997

o Déménagement complet de l’agence COLAS du Mali dans ses nouveaux locaux dans le cadre du développement de ladite entité

o Aménagement de l’extension du siège de COLAS Bénin dans le cadre de sa croissance



 Ouverture aux autres facilitant la communication avec l’ensemble des personnels attestés par des faits comme :

o Aucun litige relevant du droit du travail au départ du Sénégal en 1993, au départ du Burkina Faso en 1999 et au départ du Mali en 2001

o Mise en place au Bénin d’un manuel de procédures de gestion du personnel après consultation de l’ensemble des catégories de salariés

Mon curriculum vitae détaillé est bien entendu disponible pour vous permettre de mieux cerner mon parcours et je suis disponible dans un bref délai. Enfin, j’accepte le principe de mobilité.



Mes compétences :

Administratif

Administration

Communication

Esprit d'équipe

Organisation

Ressources humaines