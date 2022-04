Jean - François COUSIN

Entreprises, industriels, artisans, établissements publics et de santé : le Groupe des Eaux de Marseille a développé un large éventail de prestations destinées aux professionnels. Ces prestations sont présentées sous la marque "Eaux de Marseille Services".



Quel que soit le secteur d’activité, Eaux de Marseille Services propose un accompagnement dans la gestion des contraintes environnementales et une amélioration de la performance économique. Ces prestations peuvent se concrétiser via des contrats de partenariat, d’assistance ou d’externalisation étudiés sur mesure.



Renseignements au 0 810 401 501 ou adresser un mail à eauxdemarseilleservices@eauxdemarseille.fr



