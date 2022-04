Jean François COUSIN

• Direction d'établissements associatifs dans des grands réseaux nationaux ( BtoB et BtoC ) des secteurs de la formation, de l'accompagnement des entreprises et des salariés.

• Pilotage opérationnel & stratégique investi dans des actions de conduite de changements à forts enjeux humains, organisationnels , juridiques et financiers.

• Conception et mise en place de projets de développement innovants et performants pour piloter les projets stratégiques, développer les talents, animer les relations commerciales, gérer les volets financiers et les services généraux.

• Interaction avec l’ensemble des fonctions et des statuts sur des périmètres de 15 à 250 personnes en multi-sites, multi-entités juridiques et en organisation matricielle ( dont une expérience internationale en Anglais)

Passionné de gestion d'entreprise/association, je construis des projets en entreprises, en organisme de formation, en OPCA interprofessionnel et inter branches puis à la direction d'un Fongecif régional en Hauts de France. A la suite d'une fusion interrégionale complexe, je m'oriente vers un nouveau projet. En route vers une nouvelle aventure ! Et si ce projet correspondait à celui de votre structure ? Contactons nous !



Mes compétences :

Association loi 1901

Formation professionnelle

Coordination de projets

Management

Recrutement