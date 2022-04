Jean-François COUSIN

Plus de 20 ans d'expérience dans le management d'équipes informatique (effectif de 100 personnes et budget >25 M€) dans les métiers du retail , des services et des transports - Directeur de projet ou manager de transition dans le domaine des opérations informatiques et de la production, j'interviens sur les projets majeurs de l'entreprise comme les déploiements d'applications métiers, les infogérances d'intégration et d'exploitation, la sécurité, les migrations d'exploitation dans les cloud privés et publics (AWS, AZURE), la mise en place de centres de service, l'adaptation de l'organisation et des processus à l'utilisation du devops, l'optimisation financière des coûts de fonctionnement.



Mes compétences :

Architecture

ITIL

It manager

Sécurité

IT Operations

Project management

Outsourcing