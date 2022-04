Jessica MAOUCHE

Réalisations significatives :



Consultant SI: Accompagnement des activités de production et Services (Pilotage des structures support - Suivi de production). Mission de conseil en conduite de changement et implémentation de processus SI.



Gestion de Projets : Pilotage de plusieurs forfaits en tant que Chef de projets (Compréhension des enjeux et besoins business; rédaction des cahiers des charges; Elaboration des planning; Constitution et management des équipes; mise en place et suivi d’indicateurs ; relation client, ; Préparation et animation des réunion de suivi)

Méthodologies : Classiques.



Pilote de Contrat d’infogérance: Référent contractuel de la DSI Support (garant du respect du contrat par le prestataire); Animation de la gouvernance : définition des responsabilités, diffusion des informations contractuelles vers les parties prenantes internes, préparation et animation des instances de pilotage (comités stratégiques, comités de pilotage, comités SLA), rédaction et/ou validation des comptes rendus; Suivi des niveaux de service et des propositions commerciales; Suivi financier; Maintien de la documentation contractuelle; gestion de l’amélioration.



Manager : Encadrement d’équipe support jusqu’à 150 collaborateurs; recrutement; formation; animation; planning; reporting



Mes compétences :

Conduite du changement

Informatique

Gestion de projet

Production