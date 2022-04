Jean-François D'ANCONA

Spécialisé dans les métiers de la concession automobile, attache a la qualité du service aux clients.

Gestionnaire et manager. Dynamique, polyvalent, disponible et a l'écoute, attentif aux détails. J'ai souvent été appelé sur des sites en perte de vitesse pour leur donner une nouvelle vie. Les résultats ont toujours été au rendez vous.



Mes compétences :

Direction opérationnelle de centres de profits

Management d'équipes commerciales et techniques

Élaboration des budgets et suivi des performances