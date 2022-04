Je suis candidate sur la liste de l'UNIREArray aux élections à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, sous-catégorie « commerces de 10 salariés et plus »



Retrouvez ma profession de foi sur : http://vimeo.com/16506692



Pourquoi voter entre le 25 novembre et le 8 décembre prochain ? http://www.dailymotion.com/video/xfkbfn_elisez -...



Mes compétences :

COMMERCE