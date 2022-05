Pierre FUSTIER

Après un passé de consultant (organisation et gestion de projets en échec) pour de grands groupes industriels, j'ai voulu changer de cap il y a 10 ans en reprenant une imprimerie artisanale.



Mon but était de conserver des savoirs anciens en voie de disparition (impression en thermorelief, gaufrage, lettrepress, etc.) pour proposer l'impression de documents (invitations, faire-part, livrets, cartes de visite...) à l'esthétique résolument contemporaine : l'impression en relief graphique.



Parallèlement, nous avons développé, avec le même type de techniques, l'édition de documents "tactilo-visuels" destinés aux personnes aveugles et malvoyantes, où viennent se superposer écriture Braille et écriture noire, dessins tactiles et graphismes visuels. Ce procédé permet à des lecteurs voyants et non-voyants de lire ensemble le même texte, la même image, pour pouvoir mieux en parler ensemble.



Le but est de favoriser le développement de la lecture du Braille et des images tactiles chez les aveugles et les malvoyants pour une meilleure compréhension du monde et une meilleure intégration.



