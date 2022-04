Jean-Francois DAUBERT

Directeur de programme de transformation IT (Gestion de projet de refonte des SI, des Processus, et des organisations incluant la conduite du changement), intervenu dans des environnements industriels variés (Aerospace & Défense, Agroalimentaire, etc …)

Auparavant 15 ans dans le conseil jusqu’au poste d’associé dans de grands cabinets de conseil en organisation et SI

MBA, University of Chicago



Spécialités

• Revue de processus / performance opérationnelle • Amélioration des processus Back Office

• Schéma directeur IT/SI • Mise en place d’organisation IT (ITIL, COBIT)

• Conduite du changement • Project / Programme management





Mes compétences :

Supply chain

Change management/conduite du changement

Directeur de programme

Directeur de projet

Management consultant

Finance d'entreprise

Business Transformation

Conduite du changement

SAP

Audit

budgets

SCM