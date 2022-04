Jean François DAUCHEL

Riche de plusieurs expériences professionnelles, la gestion d'un établissement hôtelier laisse du temps libre. La gestion est très simple et ce métier est enrichissant grâce au contact quotidien avec les clients.



En 2011, je me suis associé avec Alexandre Filluzeau pour créer Izee web, B2W une agence web marketing à Nantes qui compte en 2013 10 personnes.



En 2013, j'ai été nommé président du Club Hôtelier de Nantes et son agglomération qui compte 70 adhérents.





Mes compétences :

Gestion de contenu

Webmarketing

E-commerce

Hôtellerie

Référencement

Internet

Tourisme

SEO

Affiliation