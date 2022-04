Jean-François DELGADO

Directeur régional de l'activité bâtiment et transports au sein du génie électrique et thermique pour le Sud de la France.



Direction régionale Grand Sud et Transports représentant un chiffre d'affaires de 40 M€ et 300 collaborateurs.



Pour les postes ouverts dans mes activités, voir le siteArray je recherche notamment plusieurs chargés d'affaires à profil commercial en génie électrique pour la Rhone-Alpes, Bourgogne et Midi-Pyrénées ou contacter g.gayet@bouygues-es.com



Mes compétences :

Performance énergétique