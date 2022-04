Jean-Francois DELPIERRE

Direction Financière opérationnelle internationale



Habitué à des situations courantes de changement comme :



•L’indisponibilité d’un cadre dirigeant

•Le management relais pendant la période de recherche du dirigeant permanent

•Des situations spécifiques qui conduisent à l’abscence du dirigeant (OPAS, OPRO, cession, rachat…)

•La création et le lancement de nouvelles sociétés

•Des audits d’acquisition, de fusion, ….

•Un recours temporaire à des compétences additionnelles

•…



Intervention dans des groupes à dimension internationale, multiculturelle,



sur des profils de Direction Financière au sens large

(mission élargie, business oriented,….)



Une réponse pragmatique à ces situations par la mise à disposition

• d’une compétence,

• d’une expertise

• et d’une expérience



liées à une disponibilité totale





Un objectif :



Une contribution immédiate, opérationnelle,visible et mesurable avec pour mission :



l’efficacité dans l’urgence



Mes compétences :

Audit

Directeur Financier

Direction financière

Finance

Freelance

intérim

Intérim management

LBO

Management

Management de transition

Manager