Jean-François DELSAUX

Ingénieur ESTP, promo TP 97, je réside à Chambéry (73).



Au cours des onze premières années d'activité, j'ai exercé au sein de la Sté SADE-CGTH ( Groupe VEOLIA Environnement) les fonctions de conducteur de travaux, chargés d'affaires, directeur de travaux puis chef d'agence pendant 4 ans en région Languedoc.

Il m'a été confié la gestion et le développement d'un centre de profit de cinquante salariés pour un C.A. annuel de 9 à 10 M€. Couverture géographique : départements 30 - 34 - 84 et 13 (partiellement).



Décembre 2008 à mars 2011 :Directeur Délégué de la Sté CARRET VETTIER (Groupe SERFIM) – adjoint au Président, responsable des services administratifs et de l’exploitation de trois agences - couverture géographique : 38/26/07/73/74. Effectif de 115 salariés pour un C.A. annuel de 14 à 15 M€.



Juillet 2011 à décembre 2014 : Directeur de Travaux, chef de secteur puis responsable de l'agence "Réseaux" au sein de la Sté GAUTHEY (250 collaborateurs - Filiale Eiffage TP Rhône Alpes Auvergne) - basé à La Ravoire (73)



Depuis avril 2015, Directeur d'agence INEO Réseaux Hautes Tension - Liaisons souterraines. Basé à Villeurbanne (69)



Membre du conseil d'administration de la SID-ETP Rhône Alpes.



