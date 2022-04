Jean-François DEREWIANY

Passionné de rugby, les valeurs de ce sport me servent au quotidien dans mon travail de Directeur Régional chez ISS ESPACES VERTS. Je manage 14 agences au Sud d'un axe "Bordeaux-Lyon".

Je mène mes équipes comme dans ce sport où chacun à sa place et doit être solidaire pour avancer. J'insuffle la prise d'initiative, le goût de l'effort, la loyauté, la créativité et le respect des objectifs.

C'est la diversité des compétences et des talents qui fédère une équipe et lui permet de gagner.



Mes compétences :

Direction générale

espaces verts

Management

Stratégie