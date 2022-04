Jean Francois DERUET

En charge du développement des ventes des solutions GTB-CVC, Sûreté et Détection Incendie auprès du marché industriel.



Honeywell HBS, constructeur dans la gestion énergétique, dans la sûreté et la détection incendie, fourni des solutions personnalisées pour améliorer la performance énergétique et sécuritaire de vos bâtiments.

Nous travaillons avec des milliers de clients industriels, tertiaires et publics à travers le monde. Honeywell fournit un service complet de la conception à l’installation et la maintenance de l’ensemble de nos solutions.





Mes compétences :

Bâtiment

PRESCRIPTION

Développement commercial

Vente

Construction

Electronique

Second Oeuvre