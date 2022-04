Clothilde DELPHIN

Suite à la mutation professionnelle de mon mari à Cholet, je suis à votre disposition pour vous rencontrer et vous faire part de mon projet professionnel.



Mes capacités relationnelles, mon goût pour l'organisation et le travail en équipe, mes facultés d'adaptation et de réactivité sont des atouts que j'aimerais mettre au service d'une équipe qui souhaite intégrer une nouvelle personne.



Mes compétences :

Marketing

Comptabilité

Vente

Développement commercial

CODA

SAP