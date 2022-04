Jean-François DERYCKE

Immédiatement disponible.

J'ai effectué toute ma carrière professionnelle au sein des Semi Conducteurs avec pour clients Altis, Atmel, IBM, Infinéon, Intel, Motorola, Siemens, ST, etc.....



Je souhaiterais évoluer vers de nouvelles technologies et/ou responsbilitées.



1996/2009 Field Service Engineer Kla-Tencor



Installation et maintenance de machines en milieu clean concept (Salle blanche) France, Europe, Israël.

Suivi des interventions, reporting dans la database sur l'intranet et a mon management.

Installation d'outils de télémaintenance pour prise de contrôle à distance des équipements par nos supports techniques par réseau sécurisé.

Formations initiales et fréquentes remises à niveau dans la Silicon Valley en Californie au siège de la société ainsi que de nombreux WBT.



Mes compétences :

Autonomie

Electronique

Flexibilité

Hardware

Informatique

Informatique Hardware

Laser

Mécanique

Micro mécanique

Microsoft Dos

Microsoft Serveur

Optique

Ponctualité

Rigueur

Sens du travail

Sens du travail en équipe

UNIX