Jean-François DESSAINTS

Je navigue dans le metier de la distribution électrique depuis 20 ans , je suis aujourd'hui à la fois Chef de projet sur les grandes opérations immobilières en infrastructures réseaux et prescripteur des solutions VDI auprès des grands utilisateurs finaux, en particulier : les ministères , banques, assurances, infrastructure de transports,...

J'ai une grande expérience de monde du bâtiment et des installateurs électriciens .

J'ai toujours développe un goût particulier pour les missions commerciales et de communications que ce soit pour présenter, argumenter, convaincre ou pour négocier !