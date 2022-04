Jean-François DETRUIT

Bonjour et bienvenue sur mon profil,

Après une formation technique et scientifique, j'ai complété et poursuivi mon parcours par une école de commerce, marketing et gestion.

Cette double compétence m'a permis d'intégrer depuis 9 ans le métier de technico-commercial B to B dans les secteurs de l'industrie électrique et de la plasturgie.

Cette expérience opérationnelle et le contact du terrain depuis près de 10 ans m'a permis d'acquérir des connaissances de certains marchés et secteurs industriels (bâtiment, éclairage, ferroviaire, énergies renouvelables...) et de capacités d'écoute, d'adaptation et relationnelle.

Aujourd'hui dans un souhait d'évolution de carrière et de relever de nouveaux challenges, je désire poursuivre par des missions en tant que chef des ventes ou chargé d'affaires.

Merci et bonne visite.



Mes compétences :

Ecoute

Négociation commerciale

Management commercial

Stratégie de communication

Stratégie commerciale

Gestion de projet

Plasturgie

Commercialisation des produits techniques