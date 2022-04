Jean-Francois DHOURY

Homme de décision et de challenge, mes expériences me confèrent une expertise en terme de direction de PMI dans des secteurs et des contextes d’actionnariats variés.



Doté de solides compétences financières et très focalisé sur la création de cash, j’ai également défini et mis en place les solutions de redressement adaptées aux intérêts des différentes parties : actionnaires, dirigeants, autorités publiques, salariés.



Energique et fédérateur, j'agis avec pragmatisme pour favoriser le développement des structures que je dirige.



Afin de donner un nouvel élan à mon parcours, je mets mes compétences au service d’une entité, recherchant un manager général pour structurer et piloter son développement.



Mes compétences :

Bristol

Contrôle de gestion

Création

Création de valeur

Directeur Financier

Directeur général

Ingénierie

Ingénierie financière

Papier Carton

PME

PMI

Reporting