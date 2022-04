Jean-François DIOT

Conseiller investissement, Chez Réside-Etudes

J'oriente nos investisseurs vers les solutions adaptées à leurs situations, notamment l'immobilier d'investissement en participant ainsi à diminuer leurs impositions. (loi censi-bouvard, LMNP....)

Suivi des opérations depuis le début de l'investissement, la gestion du bien, jusqu'à la revente.



Responsable de projets dans l'immobilier:

Recherche de foncier, gestion des corps d'état, suivi des plannings...



J'ai été auparavant Responsable d'Exploitation et de Site de l'agence JCDecaux d'Avignon.

A ce titre je j'encadrai une trentaine de collaborateurs et sous traitants et je gérai les relations avec les collectivités territoriales.



Avant cela, j'ai été 17 années chez les Sapeurs Pompiers de Paris au poste de Chef de garde incendie et Responsable du groupe plongée.



Mes compétences :

Technique

Gestion de projet

Management opérationnel