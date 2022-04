Jean-François DJEMBA MOUNA KINGUE

Diplomé d'un Master 2 (Chimie du solide et Matériaux) à l'Université de Rennes 1 et actuellement en Master Spécialisé "Génie de l'eau" à Polytech Lille. J'effectue mon stage de fin d'étude chez Hydrotech AB (Veolia Water Technologies) en Suède



N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.



Mes compétences :

Management d'équipe

Communication

Leadership

Microsoft Office 2010

Chimie des matériaux

Électrochimie

Chimie analytique

Chimie organique