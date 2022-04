Jean-Francois DOAT

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en Qualité et Ingénierie de Process, j'ai été pendant 5 ans, consultant chez ALTEN, en mission chez AIRBUS France à Toulouse.



En avril 2013 je suis rentré à Airbus en temps que responsable avion des travaux restant sur les ailes pour le détachement Brême sur le Programme A350.



Pendant 3 ans je fus responsable de l'amélioration continue dans le département Assurance Qualité du CoE Electrics Operations Toulouse chez AIRBUS France. En avril 2011, je devenu aircraft manager à l'usine A380 pour le programme Fuselage et Cabine chargé des travaux restants électriques.



La gestion de l'amélioration continue m'a donné la possibilité de manager des projets tels que le Coût de la Non Qualité, la Traçabilité des outils ou la Gestion des Corps Étranger. La fonction de responsable de l'amélioration continue m'a permis d'intégrer l'équipe Lean Manufacturing et de participer à la définition et au déploiement de projet centraux Lean AIRBUS tel que le Practical Problem Solving.



La gestion des travaux restants électrique sur avion à l'usine A380 m'a apporté des connaissances concernant les processus d'intégration et d'installation électrique aéronautique en FAL (Final Assembly Line), le travail par séquence et le lead-time. La participation aux jalons FAL et partenaires, m'a montré les exigences d'une usine d'assemblage finale en terme de délais, planning et qualité.



Au cours de ces missions, j'ai acquis de solides connaissances concernant les processus et les exigences qualité, les processus de fabrication associés à l'aéronautique, la gestion de projet et le management de partenaires.





Mes compétences :

Gestion de projets

Management d'équipe

Lean Manufacturing

Quality assurance

Fabrication harnais electrique

Production industrielle

Management des partenaires

Amélioration continue

Assurance qualité

Gestion de projet