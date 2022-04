Jean Francois DOUET

Riche d’une expérience de 11 ans au sein des magasins CARREFOUR dont 9 ans dans le 1 er Pgc de France, j'ai eu l'occasion au long de mon parcours de travailler et collaborer avec différentes équipes ( manager du PGC , Chef de Caisse ). J’ai pu ainsi développer mes compétences opérationnelles, mes qualités relationnelles et m'épanouir dans un environnement en constante évolution. Ayant développé mes compétences dans une société m’ayant fait confiance depuis mon arrivée en tant qu’employé de rayon, je possède aujourd’hui une bonne connaissance du domaine de la grande distribution, c’est pourquoi je souhaiterais relever un nouveau challenge en intégrant un nouveau groupe et pouvoir participer à l'élaboration de leurs objectifs.



Véritable homme de terrain passionné par le commerce et le service client, rigoureux, organisé et volontaire, mes qualités relationnelles et mon sens aigu des responsabilités me permettront de contribuer au développement du périmètre qui me sera confié.

Après 15 ans passé dans la région parisienne et pour des raisons familiales, je souhaite me rapprocher du sud de la France d’ou la raison de ma démarche.



Mes compétences :

