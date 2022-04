Jean-François DOUET

Diplômé de l'ESC Nantes en 2004, je suis actuellement Contrôleur de Gestion pour une entité du Groupe SAFRAN, située à Toulouse dans le domaine de l'aéronautique. Auparavant, j'ai travaillé pendant 6 ans au sein de VINCI Park à Montréal, Canada, en tant que contrôleur de gestion de la filiale. Mes fonctions incluent:



- La mise en place et le suivi d’outils de contrôle de gestion (reporting, budget, statistiques, …)



- La comptabilité analytique et générale (établissement des états financiers, suivi de la comptabilité courante, …)



- La création et analyse de plans d’affaires, études de rentabilité



- La supervision d’équipes comptables et opérationnelles, mise en place de procédures