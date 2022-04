Jean-François DROUIN

15 ans d’expérience des systèmes d’information des nouvelles technologies. Secteurs : Recrutement, Télécom, Sécurité et Finance

Profil linkedin:

http://fr.linkedin.com/pub/jean-fran%C3%A7ois-drouin/26/962/800



Mail: drouinjf@gmail.com

Tel: 06 10 83 16 46



Client principaux: Ecomouv' ORANGE, siège du groupe LA POSTE, Ministère de l'Intérieur, direction financière de la SNCF et filiales THALES



Compétences métiers:

• Recrutement: outil de gestion Ressources Humaines, e-recrutement, Back Office et Front Office



• Télécom : offres Télécom, qualité réseau (QOS) et matériel 3G, BO et FO des applications internet : de l'achat des offres ORANGE (portails clients et professionnels), facturation, construction, livraison et suivi de la qualité de service.



• Finance : optimisation de calcul de taxe dans les SI



• Grande distribution : TEMPOSOFT, Outils de gestion et optimisation des plannings, progiciel Client/serveur web et simplex



Langues

- Anglais : bilingue pratiqué régulièrement (vie professionnelle et privée)

- Allemand : lu, écrit, parlé

- Espagnol : notion



Mes compétences :

Gestion de projet

E-learning

Avant vente

Saas

Recrutement

Ressources humaines